Abraham Milan, novità per la prossima stagione: adesso cambia tutto! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha ricevuto segnali importanti da Tammy Abraham sulla possibile riduzione dell’ingaggio in vista di una eventuale conferma per la prossima stagione.

Il Milan infatti pare orientato a trattenerlo offrendo alla Roma una cifra intorno ai 20 milioni di euro con lo stesso Abraham, che in giallorosso ha ancora due anni di contratto a 6 milioni di euro a stagione, disponibile a spalmare la cifra su un contratto di 4 anni a 3 milioni di euro netti.