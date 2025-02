Condividi via email

Abraham Milan, il centravanti inglese vuole restare a Milanello: contatti in corso con la Roma e scambio con Saelemaekers possibile

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta lavorando per tenere a Milanello Tammy Abraham, autore di una doppietta ieri sera in Coppa Italia, oltre il prossimo 30 giugno.

Il suo cartellino è di proprietà della società dei Friedkin e da qui a giugno Milan e Roma dovranno trattare per trasformare lo scambio di prestiti tra lui e Saelemaekers in un’operazione a titolo definitivo.