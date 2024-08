Abraham Milan: l’obiettivo rossonero in campo con la Roma contro l’Olympiacos. Com’è andata la sua PARTITA

Abraham Milan: l’obiettivo di Furlani in campo con la Roma contro l’Olympiacos. Com’è andata la sua partita

In attesa di capire come si evolverà la trattativa con il Milan, Tammy Abraham è sceso in campo da titolare nel match amichevole tra la sua Roma e l’Olympiacos.

45 minuti per l’attaccante inglese, sostituito poi dal nuovo acquisto Artem Dovbyk. Abraham ha dimostrato subito di essere in grande spolvero, procurandosi il calcio di rigore poi trasformato da Pellegrini.