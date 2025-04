Condividi via email

Abraham Milan, le ultime sul futuro dell’attaccante: possibile la permanenza? Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito da calciomercato.com, Tammy Abraham può rimanere nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo:

PAROLE – «Saelemaekers vuole restare alla Roma e la Roma vuole andare avanti con Saelemaekers. Con un occhio di riguardo ai costi dell’operazione, perché il club giallorosso non può permettersi di fare follie sul mercato. Ghisolfi spera che l’ottimo finale di stagione di Abraham possa far cambiare idea al Milan, che sembrava orientato a non confermare l’attaccante inglese nella rosa della prossima stagione. Il piano resta quello di confermare l’accordo verbale iniziale, con tanto di strette di mano, che prevedeva uno scambio quasi alla pari tra i due giocatori».