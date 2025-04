Abraham, per il Milan c’è un dubbio: i numeri sono dalla sua parte

Abraham il futuro sarà ancora al Milan? Per il club c’è qualche dubbio, ma i numeri parlano per il centravanti inglese

Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro di Tammy Abraham è in dubbio. Il Milan sta riflettendo se provare ad accordarsi con la Roma per trattenerlo anche per il prossimo campionato.

Nel frattempo, guardando i numeri, il centravanti inglese non si può dire che non abbia fatto il suo: 10 gol e 6 assist in 40 presenze stagionali, molte di questo non dal primo minuto.