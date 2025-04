Abraham Milan, l’apertura dell’inglese avvicina la permanenza a Milanello! Ha chiarito questa cosa al club

Condividi via email

Abraham Milan, l’inglese, in prestito dalla Roma, ha aperto ad una sostanziale riduzione dell’ingaggio per rimanere in rossonero

Come riferito dal Corriere dello Sport, Tammy Abraham vuole rimanere a tutti i costi nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

Abraham spinge per rimanere al Milan: è disposto anche a ritoccare verso il basso il ricchissimo stipendio (circa 6 milioni netti col decreto crescita) in cambio di un contratto lungo. Le prossime settimane, e la conseguente scelta del DS, saranno dunque decisive per sciogliere la matassa. L’ipotesi è quella di un quadriennale a 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi.