Abraham Milan, ecco i problemi nell’affare con la Roma! In mezzo anche la questione Saelemaekers. Segui le ultimissime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan deve anche risolvere la questione legata al futuro di Tammy Abraham al termine della stagione.

Abraham resterebbe volentieri al Milan, ma c’è da trovare la quadra con la Roma, che sarebbe felice di tenersi Saelemaekers. Stipendio (circa 4,5M netti) e valutazione (la Roma per ora non scende da quota 20M) di Abraham non rendono l’affare di facile definizione, almeno a breve.