Abodi sul caso scommesse che ha coinvolto Florenzi: «Affrontiamo le difficoltà con trasparenza»

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha detto la sua sul tema delle scommesse che ha coinvolto anche Florenzi del Milan

Intervistato da TMW a margine dell’evento Orientamenti 2023 in corso a Genova, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è tornato a parlare del tema scommesse, dopo l’ultimo calciatore indagato: Alessandro Florenzi del Milan.

SULLE SCOMMESSE – «Siamo condannati a confrontarci anche con le cadute, l’importante è come si affrontano i momenti difficili: con lucidità, con voglia di risolvere il problema. Dobbiamo lavorare sulla formazione e sulla responsabilizzazione, se cade un professionista si rischia che venga interpretato male tutto ciò che riguarda il professionismo. Per questo stiamo definendo la carta dei doveri, non è che così risolveremo ma è un ulteriore contributo. Il professionista dovrà leggerla e sottoscriverla. Qua siamo in ambito di patologie, la ludopatia coinvolge milioni di italiani e tanti giovani. E’ importante che il professionismo sappia raccogliere questa sfida per contrastare queste tendenze diseducative. Affrontiamo le difficoltà, senza ipocrisie e con trasparenza, con la volontà di non far emerge omertà».

SUL TEMA STADI – «Emerge l’arretratezza delle infrastrutture perché gli stadi sono visibili, ma il concetto riguarda le infrastrutture pubbliche in generale, come ad esempio la scuola. Gran parte delle scuole ha lacune, non sono infrastrutture educanti. Lo sport si prende la responsabilità di essere da stimolo per l’ammodernamento generale. Noi abbiamo la volontà di iniziare il percorso, scuola dopo scuola, palestra dopo palestra, stadio dopo stadio».