Abodi sul caso arbitri: «Serve trasparenza, tempestività e parità di trattamento»

Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, si è espresso in maniera nella sul caso arbitri che sta coinvolgendo Serie A e Serie B

Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, è intervenuto sul caso arbitri che vede coinvolto Gianluca Rocchi e non solo. Queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza:

ASPETTO PIU’ GRAVE «Lasciando all’autorità giudiziaria il compito di svolgere il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell’operato del designatore della CAN Rocchi, l’aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all’interno del sistema calcistico».

LA RICHIESTA DEL MINISTRO «Trasparenza, tempestività e parità di trattamento. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze».

LA CONCLUSIONE «C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. E farlo sempre e con chiunque».

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