Abbonamenti Milan 2022/23: aperta fase di prelazione dedicata agli abbonato del 2019/20 per il cambio posto

Aperta oggi la fase di prelazione per gli abbonamenti del Milan per la stagione 2022/23 dedicata agli abbonato del 2019/20 per il cambio posto.

FASE 1 – PRELAZIONE CAMBIO POSTO

DALLE ore 15.00 26 AL 30 MAGGIO

L’abbonato 2019/20 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.

I richiedenti voucher 2019_20 avranno un listino scontato del 10% a cui accederanno con riconoscimento tramite CRN.