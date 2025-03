Abbiati: «Milan americano? Io sono affezionato ad un’altra scuola»

Condividi via email

Abbiati ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere ha commentato così l’attuale presidenza del Milan

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Nelle sue parole si legge un po’ di nostalgia per una Serie A che ormai non c’è più.

COSA NE PENSI DEL MILAN AMERICANO? – «Io sono affezionato ai Berlusconi e ai Moratti. Insomma alla vecchia scuola, quei proprietari presenti sul territorio e tifosi delle squadre che possedevano».