Abate: «La prestazione più brutta dell’anno»

Ignazio Abate ha commentato la sconfitta del Milan Primavera contro l’Empoli. Le parole dell’allentatore rossonero ai canali ufficiali del club

«Nel primo tempo abbiamo fatto la prestazione più brutta dell’anno. Erano scarichi mentalmente. Questo è l’aspetto più difficile in questo momento, giocare ogni tre giorni, accantonare le buone prestazioni e ricaricare le batterie per la partita successiva. Adesso ci lecchiamo le ferite e accantoniamo questa sconfitta velocemente e ci prepariamo per un’altra partita importante»