Abate: «Cerco di dare spazio a tutti. Contento del gruppo»

Ignazio Abate ha commentato la vittoria del Milan Primavera contro lo Spezia. Le parole dell’allenatore rossonero

Ignazio Abate ha commentato la vittoria del Milan Primavera contro lo Spezia in Coppa Italia. Le parole dell’allenatore rossonero ai canali ufficiali del club.

«Non è stata una gara semplicissima, abbiamo approcciato nel modo giusto un buon primo tempo. Siamo partiti benissimo, poi lo Spezia ci ha messo in difficoltà. Ho fatto giocare ragazzi che raramente hanno giocato insieme, sapevo potessero avere qualche problema a livello di distanze e ritmo partita ma hanno fatto un’ottima gara, sono contento. Accantoniamo in fretta la giornata di oggi e ci prepariamo per un’altra battaglia sabato. Al gruppo ci tengo tanto e sono contentissimo, sono molto legati e tutti si mettono a disposizione aldilà delle mie scelte. Tutti stanno trovando spazio, spero di dare continuità. Tutti hanno qualità e spirito, andiamo avanti senza abbassare la guardia. Il mese è difficilissimo con partite impegnative ma con la nostra qualità daremo battaglia e cercheremo i tre punti.»