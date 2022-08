A secco di Vino? La consegna a domicilio di vino Bernabei ti salva la serata!

Quale situazione peggiore quella di accorgersi di non avere bollicine per l’inizio della serata?

Bernabei: Storia e Mission dell’azienda

Ma partiamo dagli albori, da quando Bernabei nel 2014 sceglie di puntare sull’e-commerce in un settore ancora agli albori e sul quale pochi avrebbero scommesso.

Da quel giorno ad oggi i numeri sarebbero cresciuti in maniera esponenziale, con più di 10 milioni di visite raccolte e 3 milioni di bottiglie consegnate a casa degli italiani, e questo solo nell’ultimo anno.

E da ancora prima, la centenaria esperienza di Bernabei nel settore delle bollicine è storia di massima attenzione alle esigenze del cliente, scelta accurata di ogni etichetta e partnership consolidate con stakeholder e produttori.

La mission dell’azienda oggi è quella di portare un’esperienza d’acquisto modernizzata e che va ben oltre il semplice acquisto, portando ai propri clienti un ampio catalogo di fini etichette di vino in costante aggiornamento.

Il tutto tramite il semplice utilizzo dell’app del portale, che offre da poco la possibilità anche di ricevere vini domicilio a Milano anche in soli 30 minuti.

Il vino a Milano a domicilio in soli 30 minuti

Come ci si potrebbe aspettare da Bernabei, il progresso e la cura per il cliente sono sempre tenute in grande considerazione, con ultima la possibilità di ricevere vini a domicilio Milano in soli 30 minuti, sempre alla giusta temperatura. Il nuovo servizio Run+ va incontro alla nuova routine degli utenti, andandogli sempre più incontro.

I valori che ispirano Bernabei

Parliamo adesso dei valori a cui Bernabei si ispira e ai vantaggi che portano ai propri clienti.

Tecnologia

Per supportare le scelte dei propri clienti ogni giorno, Bernabei si concentra sul fornire tecnologie ed esperienze d’acquisto all’avanguardia.

Il catalogo di etichette di vino è navigabile grazie a filtri dedicati e abbinamenti consigliati basati sull’esperienza d’acquisto dell’utente, allo scopo di diventare un partner fisso e una fonte di ispirazione quotidiana per la scelta del proprio vino.

Ultima in questo senso è stata l’introduzione del servizio Run+ che permette al cliente di acquistare la propria bottiglia di vino preferita e riceverla in soli 30 minuti a domicilio, potendone tracciare in tempo reale il tragitto, il tutto grazie all’innovativa App Bernabei.

Esperienzialità

Per fornire tutto questo occorre esperienza e conoscenza del settore, maturata in più di 100 anni di lavoro. Oggi Bernabei vuole trasmettere tutto quello che ha da raccontare creando delle esperienze, in modo da avvicinare clienti e produttori, così che si possano anche parlare.

Le nuove #EsperienzeInBottiglia nascono per offrire l’accesso a oltre 300 visite nelle migliori cantine e distillerie, con pernotto, pranzo o cena, così da avvicinare sempre di più le realtà locali e le eccellenze ai propri degustatori.

Sostenibilità

Infine, alla base di tutto ovviamente ci sono delle forti fondamenta di sostenibilità ambientale, principio da sempre di ispirazione per Bernabei.

Tutti gli agenti che sono in gioco, come vigne, sole, viticoltori, pioggia e temperatura ci raccontano lo stato di salute della nostra terra e Bernabei ha lo scopo di salvaguardarla.

Anche nelle piccole cose e magari scontate, come le box di consegna dei vini a domicilio realizzate da cartoni riutilizzati e riciclabili al 100%, perché senza terra non c’è Vino.