9 agosto 1973, nasce Filippo Inzaghi: tanti auguri Super Pippo – VIDEO

Il 9 agosto 1973 nasceva a Piacenza Filippo Inzaghi: uno degli attaccanti italiani più forti di sempre. La ricostruzione della sua carriera

L’uomo d’area di rigore per eccellenza, Filippo Inzaghi nasce a Piacenza il 9 agosto del 1993. Cresciuto nelle giovanili del club emiliano, Inzaghi si mette in mostra per la prima volta al Parma per poi esplodere nelle stagione 1996/97 all’Atalanta dove vince la classifica cannonieri con 24 reti.

L’annata a Bergamo gli vale la chiamata da un grande club: la Juventus dove resterà 5 stagioni vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Nel 2001 SuperPippo Inzaghi passa al Milan dove disputerà 102 partite realizzando 73 gol: con la maglia rossonera vincerà 2 scudetti, una coppa Italia e 2 supercoppe italiane fino all’esplosione anche in campo internazionale dove conquisterà 2 Champions League, altrettante Supercoppe Europee e un mondiale per club.