28 ottobre 1997, si ritira Baresi: l’eterno “6” del Milan VIDEO

28 ottobre 1997 Franco Baresi si ritira dal calcio dopo 15 anni vissuti indossando la maglia del Milan: la storia del ritiro della 6

Dopo vent’anni con la maglia del Milan e 15 da capitano, Franco Baresi da il proprio addio al calcio nella notte del 28 ottobre 1997. In una partita che vede contrapposta una formazione dei “migliori Milan” dal 1987 e una selezione di All-Stars, gara in cui Baresi siglò addirittura un gol.

Da quel momento la società rossonero decide di ritirare per sempre la gloriosa maglia numero 6 che da quel giorno non fu più indossata da nessun altro giocatore: “6 per sempre” come la Curva Sud ricorda ad ogni partita con uno striscione commemorativo.