23 risultati utili consecutivi: ecco gli altri grandi numeri del Milan

Con la vittoria di questa sera in Europa League il Milan colleziona il 23esimo risultato consecutivo in tutte le competizioni. Stefano Pioli continua a sorprendere con i suoi ragazzi “terribili”. I rossoneri, considerando tutte le competizioni europee, sono l’unico club ad aver mandato in rete tre giocatori diversi nati dal 1999 in poi.

Un altro dato che testimonia la forza anche in fase d’attacco del Milan è qeullo relativo alle ultime dodici partite: in questo sequenza di sfide la squadra è riuscita a realizzare sempre almeno due reti.