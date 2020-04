21 aprile 2007, il gol di petto di Ronaldo contro il Cagliari – VIDEO

Il 21 aprile 2007 il Milan liquidava il Cagliari a San Siro per 3 a 1. Tra i mattatori della serata anche Ronaldo

Il 21 aprile 2007 il Milan liquidava il Cagliari a San Siro per 3 a 1. Tra i mattatori della serata anche Ronaldo, arrivato da pochi mesi a Milanello (dal Real Madrid nella sessione di mercato di gennaio). Il brasiliano, non disponibile per le partite di Champions League (poi vinta dal Milan), si rese molto utile in campionato a suo di gol. Tra le realizzazioni più famose c’è sicuramente quella di petto su cross splendido di Marco Cafu dopo un’uscita a vuoto di Chimenti. Ecco il video del gol: