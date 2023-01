Zola su Vialli: «Non ho ancora accettato che Luca non c’è più». Le parole dell’ex calciatore

Gianfranco Zola ha parlato di Luca Vialli ai microfoni del La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Era il 1992, perdemmo 3-2, io realizzai una rete nel finale, nella Juve aveva già fatto gol Vialli. Io non l’ho ancora accettata questa cosa che Luca non c’è più. Con lui se n’è andata una parte di me. Quello che è successomi fa venire i brividi. Abbiamo vissuto momenti bellissimi insieme al Chelsea»