Zoff: «Il Milan ha una rosa da Scudetto, ma...»

Dino Zoff, storico ex portiere della Nazionale Italiana e della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, nella quale ha detto la sua anche sul Milan e la sua rosa.

LE PAROLE – «Il Milan ha una rosa da Scudetto a livello di singoli, ma non arriverà nemmeno in Champions League: lo vedo ormai fuori dai giochi per il quarto posto. Credo che in Champions alla fine ci arriveranno Atalanta e Juventus».