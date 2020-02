Zlatan Ibrahimovic riceve il Tapiro d’Oro, ecco il motivo

Zlatan Ibrahimovic stasera riceverà il Tapiro D’Oro, il premio ironico ideato dalla trasmissione di Antonio Ricci

Zlatan Ibrahimovic stasera riceverà il Tapiro D’Oro, il premio ironico ideato dalla trasmissione di Antonio Ricci. Striscia la Notizia ha incrociato l’asso svedese per assegnare il trofeo e scambiare qualche battuta sul derby perso per 4 a 2 in rimonta. Queste le dichiarazioni di Ibra ai microfoni del programma targato Mediaset: «Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio».