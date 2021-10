Ibrahimovic: «Chi vince lo scudetto? Il Milan, ci gioca Zlatan»

Ibrahimovic, durante un’intervista alle Iene che andrà in scena stasera, è stato chiaro: lo scudetto lo vinceranno i rossoneri

Zlatan Ibrahimovic, nonostante i 40 anni appena compiuti, non ha perso di certo l’incredibile fiducia in se stesso. In un’intervista alle Iene che andrà in scena stasera, il campione svedese ha parlato anche della lotta scudetto, lanciandosi in una previsione chiara. Ecco l’estratto delle sue parole:

«Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, al Milan? E allora il Milan”. A 40 anni mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo. Ho solo piccoli problemi, che si risolvono».