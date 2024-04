Zirkzee Milan, NOVITÀ sul futuro dell’attaccante! Ha espresso questo desiderio

Zirkzee Milan, NOVITÀ sul futuro dell’attaccante che si sta mettendo in mostra a Bologna! Ha espresso questo desiderio

È ancora tutto da scoprire il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante di proprietà del Bologna e nel mirino ormai da diversi mesi del calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’olandese avrebbe espresso il desiderio di continuare la propria carriera in Serie A o di giocare in Premier League. In secondo piano un eventuale ritorno al Bayern Monaco, che potrebbe riacquistarlo per 40 milioni di euro.