Zirkzee Milan, Fenucci chiude le porte per l’olandese? L’annuncio sul futuro non lascia dubbi

Zirkzee-Milan, Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha fatto il punto sul centravanti olandese: le dichiarazioni a Radio Serie A

Ospite a Radio Serie A, Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha parlato così del futuro di Joshua Zirkzee, primo obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco:

CALCIOMERCATO– «Quello che mi dà un po’ fastidio è l’accostamento dei media dei nostri tesserati ad altre squadre, c’è troppo rumore intorno ai nostri giocatori, non mi sta bene. Siamo una società forte, una delle più solide che ci sono in Serie A e non c’è nessuna intenzione in futuro di cambiare questo gruppo. L’intenzione è proseguire il percorso con questo allenatore e con i nostri giocatori. E’ molto fastidioso vedere sui media dei nostri giocatori abbracciati a loghi di altre squadre, è una sensazione non piacevole. Sono sicuro che su di loro tutto questo abbia un effetto limitato, sono tutti concentrati sull’obiettivo e sono tutti contenti di essere a Bologna. La nostra è una società che ha solidità finanziarie grazie al nostro azionista, ha prospettive a lungo termine e un progetto di crescita non solo sul piano dei risultati sportivi ma sull’organizzazione societaria, gli impianti di allenamento, il progetto dello stadio. Abbiamo una visione del futuro e una solidità finanziaria per continuare in questo percorso».

LE PAROLE DI FENUCCI A RADIO SERIE A