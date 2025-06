Zinchenko Milan, interesse vivo ma un aspetto spaventa il Diavolo! Intreccio con Vlahovic, ecco perchè

Zinchenko Milan, i rossoneri continuano a monitorare con attenzione il terzino sinistro dell’Arsenal: resiste l’ostacolo ingaggio

Il nome di Oleksandr Zinchenko continua a far discutere nel calciomercato Milan, non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per la sua complessa situazione contrattuale. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, il difensore ucraino, il cui contratto con l’Arsenal scade nel 2026, ha una clausola particolare che lo lega a un significativo aumento di stipendio nell’ultima stagione.

Questa clausola, definita da Longo come “alla Vlahovic”, prevede uno scatto a quasi 7 milioni di euro a stagione, più precisamente 6.5 milioni con i bonus, proprio nell’anno finale del suo accordo. Questa notizia, se confermata, apre scenari interessanti e solleva diverse domande sul futuro del giocatore e sulle strategie dell’Arsenal.