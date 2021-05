Ziliani attacca Cristiano Ronaldo: ecco le parole del giornalista sul numero 7 della Juventus caduto in area

Paolo Ziliani non risparmia critiche a Cristiano Ronaldo. Il giornalista bacchetta il portoghese in occasione dell’episodio in area dell’Udinese con Ronaldo che cade in area con Chiffi a pochi passi da lui.

L’arbitro non ravvisa gli estremi per il rigore ma nemmeno per un’eventuale simulazione considerando normale la dinamica di gioco. Ziliani attacca chiedendo l’ammonizione in quanto diffidato e quindi a rischio per la gara con il Milan.