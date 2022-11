Zenga su De Ketelaere: «Spero per il Milan e per lui che possa riprendersi». Le parole dell’ex calciatore sul centrocampista rossonero

Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex calciatore e tecnico sul calciatore del Milan:

«L’anno scorso l’avevo visto giocare in Champions League e giocava in maniera differente, non faceva il trequartista. Giocava o a destra o a sinistra e se non ricordo male ha fatto anche il finto centravanti. Giocava in maniera differente, ma comunque è assolutamente vero che un conto è giocare nel Bruges, un altro è arrivare a Milano nella squadra campione d’Italia con un peso differente e con il fatto di essere il giocatore più pagato. Anche io all’inizio ho detto che era l’acquisto craque del Milan, spero per il Milan e per lui che possa riprendersi. Come giocatore a me piace tanto, sono sincero»