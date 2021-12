Zenga: «Per lo scudetto è lotta a quattro. Calendario? Si gioca troppo»

Zenga: «Per lo scudetto è lotta tra le prime quattro squadre in classifica. Calendario? Si gioca troppo, è massacrante»

Walter Zenga è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole.

CAMPIONATO – «Sono tifoso e dunque non posso perdermi in previsioni sulla favorita per lo scudetto: sono di parte, mi auguro sia ancora dell’Inter. Ma poi mi estranio e aggiungo: gioca bene, benissimo, l’Inter. Lo fa anche il Milan, onestamente. E se devo allargare l’orizzonte c’è chi propone scelte di spessore come Tudor al Verona, Italiano alla Fiorentina, Sinisa al Bologna e Andreazzoli all’Empoli».

SCUDETTO – «Chi vince? Non si scappa dalle prime quattro ed è impossibile, allo stato attuale, dare percentuali. Saranno tutte lì, attaccate, ognuna con le proprie caratteristiche e con organici di livello assoluto, pieni di fisico e talento».

CALENDARIO – «Se si gioca troppo? Io quando ero al Wolverhampton affrontavo sette gare al mese: sabato e martedì. Sempre in campo. Non riesci ad allenarti, l’acido lattico arriva alla gola, non c’è turnover che tenga. Sei massacrato, fisicamente, e non ne esci».