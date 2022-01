Zenga: «Molto bene la coppia difensiva Gabbia-Kalulu, su Maignan...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Walter Zenga ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sulla prestazione della coppia difensiva Kalulu-Gabbia:

«Il Milan ha giocato con due difensori centrali che non avevano fatto bene negli ultimi periodi. Hanno dimostrato di avere la possibilità di giocare in una squadra che mira in alto. Kalulu e Gabbia hanno fatto benissimo. Potevano essere un punto debole ma alla fine è stato un punto forte».

Su Maignan: «Maignan è un grande portiere, ha fatto due parate fantastiche».