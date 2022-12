Zenga: «Il Napoli merita lo Scudetto. Se batte Inter e Juve…»

Walter Zenga, ex portiere, ha parlato al Corriere dello Sport riguardo allo Scudetto e alla possibilità di vittoria del Napoli

Walter Zenga, ex calciatore e opinionista Sky, ha parlato al Corriere dello Sport riguardo allo Scudetto e alla possibilità di vittoria del Napoli. Le sue dichiarazioni:

«Il Napoli merita lo Scudetto per quanto fatto vedere in questi primi tre mesi di campionato. Alla ripresa giocherà contro l’Inter con un Lukaku non in condizione e un Lautaro ancora sul pullman. Poi ha la Juve, ma se dovesse vincere contro entrambe? Cosa succederebbe? Mi affascina poi la sfida anche di Mou e Sarri con Roma e Lazio. Entrambi sono maniaci del lavoro».