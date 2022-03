Walter Zenga, intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul match di domani tra Napoli e Milan

«Domani sera non me la perdo, me la guardo, perchè sarà una partita tra due squadre che stanno bene e che ci faranno divertire»