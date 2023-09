Zazzaroni lancia Spalletti: «Ha tutto per azzeccare la prima uscita». Il suo editoriale sul Corriere dello Sport

Stasera la nuova Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo a Skopje per la gara di qualificazione ai prossimi campionati europei contro la Macedonia. Ivan Zazzaroni ne ha parlato così nel suo editoriale per il Corriere dello Sport.

ZAZZARONI – «Luciano ha tutto per azzeccare la prima uscita. Ha l’entusiasmo di chi non desiderava altro per sé e il Paese, il pieno sostegno del presidente federale che l’ha accolto specificando di aver consegnato la Nazionale a «un grande allenatore». E poi il vento caldo di uno storico scudetto, il clima favorevolissimo derivato dalla frattura (scomposta) sanabile solo col tempo, forse, tra gli italiani e il Predecessore, infine l’appoggio della stampa, così sensibile ai cambiamenti. Specie quando sono freschi»