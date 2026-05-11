Zazzaroni su Instagram: «Se ne andranno», la risposta su Max Allegri e Igli Tare!

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un commento su Instagram che ha creato non poco dibattito

Il clima in casa Milan era già caldo e se possibile nelle ultime ore si è scaldato ancora di più, complice la sconfitta a San Siro contro l’Atalanta ed una corsa ai posti Champions che si fa sempre più complicata! Ivan Zazzaroni su Instagram rilascia un commento che ha dato il via a delle discussioni.

Il direttore del Corriere dello Sport questa mattina ha pubblicato un post sulla situazione dell’ambiente rossonero. Tra i commenti c’è quello di un utente che scrive così: «Ivan Zazzaroni quanto è probabile che a fine stagione Max e Igli vengano mandati via? Sia con o senza Champion?»

La risposta di Zazzaroni non si è fatta attendere: «Se ne andranno».

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