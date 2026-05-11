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Zazzaroni su Instagram: «Se ne andranno», la risposta su Max Allegri e Igli Tare!

Published

2 ore ago

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Zazzaroni inquadrato con microfono in mano

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un commento su Instagram che ha creato non poco dibattito

Il clima in casa Milan era già caldo e se possibile nelle ultime ore si è scaldato ancora di più, complice la sconfitta a San Siro contro l’Atalanta ed una corsa ai posti Champions che si fa sempre più complicata! Ivan Zazzaroni su Instagram rilascia un commento che ha dato il via a delle discussioni.

Il direttore del Corriere dello Sport questa mattina ha pubblicato un post sulla situazione dell’ambiente rossonero. Tra i commenti c’è quello di un utente che scrive così: «Ivan Zazzaroni quanto è probabile che a fine stagione Max e Igli vengano mandati via? Sia con o senza Champion?»

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La risposta di Zazzaroni non si è fatta attendere: «Se ne andranno».

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