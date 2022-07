Zaniolo Milan, rivelazione sul futuro: l’esterno vuole solo un club

Zaniolo Milan, rivelazione sul futuro: oggi Nicolò ha un solo desiderio. L’indiscrezione di mercato emersa in serata

La pista Zaniolo sembra tramontare definitivamente per il Milan. I rossoneri nelle ultime settimane sembrano aver virato su altri obiettivi per rinforzare la trequarti.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, per Zaniolo oggi non ci sono piste estere. L’esterno della Roma vuole solo la Juventus, che dal canto suo sta lavorando per provare a portarlo all’ombra della Mole.