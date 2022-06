Zaniolo-Milan: a breve confronto con la Roma, ma occhio alla Juve che insidia i rossoneri per il trequartista

Come riportato da Tuttosport in occasione dell’incontro per Florenzi il Milan parlerà con la Roma anche di Zaniolo.

La valutazione di 60 milioni viene considerata eccessiva, in attesa che la Juve scopra le carte.