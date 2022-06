Zaniolo si allena in vacanza in attesa di Milan e Juventus. Il giallorosso è in attesa di scoprire il futuro

Nicolò Zaniolo si è messo alle spalle le polemiche delle ultime settimane nei suoi confronti e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha cominciato ad allenarsi anche in vacanza. L’obiettivo è quello di farsi pronto dalla Roma all’inizio del ritiro, oppure brillare per una ipotetica nuova squadra.

Pallone, corsa e spinning al Kinemove Center di Pontremoli, dove alterna il lavoro al mare. Chi gli sta vicino lo racconta sereno. Zaniolo ha un contratto con i giallorossi fino al 2024 e sa che la dirigenza busserà a fine estate alla sua porta per proporre il rinnovo. Le alternative, poi, non mancano con il Milan e la Juventus sempre alla finestra.