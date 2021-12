Zanetti: «Se Caldara può tornare al Milan a gennaio? Vi dico»

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato a Radio Rai. Argomento principale l’approdo di Caldara al Milan a gennaio

«Arriva da un percorso difficile, la maturità tecnica ce l’ha, il problema è che ha avuto due anni di stop per un infortunio grave. Ci abbiamo creduto, io e il direttore siamo andati a casa sua a convincerlo e a farlo ripartire. L’infortunio è alle spalle, sta giocando bene perché è un giocatore forte e sta ritornando quel calciatore che era prima. Personalmente preferirei non perderlo ma è di proprietà del Milan e non so cosa succederà».