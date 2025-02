Zanetti in conferenza, su Milan Verona: «Le partite più belle. Contro le big si è creata una cosa»

Zanetti per presentare Milan Verona è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore dei gialloblù ha parlato così delle gare con le big

Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la 25esima giornata del campionato di Serie A che vedrà l’Hellas Verona impiegato a San Siro con il Milan. Il tecnico ha parlato dei problemi della sua squadra con le big del nostro campionato.

LE SUE PAROLE – «Dobbiamo crederci di più, perché queste partite sono le più belle da giocare per una squadra come noi, è stupendo andare a giocare in certi stadi. Quest’anno forse si è creata una psicosi contro le big e questo, secondo me, è il grande errore che i ragazzi non riescono a gestire dentro la gara stessa. Questo fatto non è successo sempre».