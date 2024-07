Zampier Milan, SPUNTA un nome nuovo per l’attacco! Proposto ad Ibrahimovic, TUTTI i dettagli

Zampier-Milan, spunta un nome nuovo per l’attacco della prossima stagione: offerto il classe 2005 Joao Henrique Zampier

Come riferito da calciomercato.it, si allarga il ventaglio nel calciomercato Milan per quanto riguarda le opzioni per l’attacco. Nelle ultime ore i rossoneri hanno ricevuto una proposta a sorpresa per la prossima stagione oggetto ora di valutazione

Joao Henrique Zampier, prima punta classe 2005, proposto anche al Milan. Passaporto italiano e contratto che scade nel 2025, il Botafogo può cederlo in cambio solo di una percentuale (intorno al 20%) sulla rivendita. Potrebbe diventare un’occasione per il Milan Futuro di Daniele Bonera.