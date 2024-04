Zambrotta non ha dubbi sul Milan: «Se dovesse passare il turno in Europa League…». Le sue dichiarazioni a Tuttosport

Gianluca Zambrotta è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare della stagione del Milan in generale: le sue dichiarazioni.

ZAMBROTTA – «Bisogna vedere come prosegue il cammino in Europa League a partire dal passaggio del turno ai quarti con la Roma. Se il Milan riuscisse a rimontare con i giallorossi, il giudizio sarebbe differente. Perché in campionato c’è poco da dire: il Milan, dopo 32 giornate, ha un punto in più rispetto alla stagione dello scudetto. Significa che la squadra non ha fatto male. L’Inter è stata troppo forte, come il Napoli un anno fa. Bisogna dare merito a chi è stato davanti. Aspettiamo il verdetto dell’Europa League prima di capire cosa può succedere»