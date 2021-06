Zambrotta: «Donnarumma? Il Milan ha fatto la scelta migliore»

L’ex terzino rossonero Gianluca Zambrotta si è espresso in merito alla questione Donnarumma

«Credo che se hai un portiere forte fai la differenza. Un portiere forte è come un bomber che ti fa 25-30 gol a stagione, il portiere però li salva. La società però, con Maldini e Massara è stata chiara dicendo ‘o firmi con noi o ti lasciamo andare’, e così è stato. Sono stati chiari e probabilmente non c’era la volontà di lottare sul contratto di Donnarumma. Il Milan ha fatto la scelta migliore e più logica per il percorso che c’è stato. Hanno fatto una buona stagione dato che sono riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio anno. Il Milan deve, ed è tornato, a giocare la Champions League come giusto che sia».