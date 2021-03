Zaccheroni su Kessie: «Non esiste giocatore al mondo che possa contrastarlo»

Alberto Zaccheroni dice la sua su Franck Kessie e la sua importanza per gli equilibri del Milan di Stefano Pioli

Alberto Zaccheroni è intervenuto sul canale Youtube di Pellegatti, diversi i temi trattati, tra cui anche il centrocampista rossonero Franck Kessie:

«Per continuità di prestazione Kessiè è straordinario. A Cesena lo vidi esordire a 17 anni e mi girai verso il presidente e mi disse che era in prestito dall’Atalanta. Giocava già con personalità. Non esiste giocatore al mondo che possa contrastarlo. Anche se ora si inserisce meno, dato che Pioli l’ha spostato sul cento sinistra per aiutare Romagnoli e Theo».