Zaccheroni: «Il Milan del 1999 e questo hanno delle similitudini». Le dichiarazioni dell’ex tecnico rossonero

Alberto Zaccheroni parla così del Milan e del paragone con la stagione 1998/99. Le sue parole al canale Twitch rossonero.

«Onestamente non me lo ricordo il giovedì prima di Perugia, (ride, ndr). Fortunatamente quelle situazioni, intendo l’ultima partita decisiva, l’avevo affrontata più volte anche in leghe più basse. Abbiamo cercato solo di non sprecare energie nervose, potevano risultare decisive nel momento in cui durante la gara sorge l’imprevisto, come il gol su rigore del Perugia. Queste squadre si assomigliano, anche se questo Milan è stato protagonista dall’inizio, il mio Milan si è accorto di poter fare qualcosa di importante strada facendo. Qui c’è Ibra, c’è Paolo Maldini che su questo non ha nulla da imparare da nessuno. Io avevo giocatori molto più esperti e che avevano già vinto. Qui a parte Ibra, Giroud e Maignan nessuno ha vinto niente. I miei avevano l’occasione di portare a casa un successo importante, non c’era bisogno di stimolarli ma solo di tranquillizzarli e dirgli di farsi trovare pronti. Così è stato, la squadra è stata tosta in campo.»