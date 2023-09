Zaccardo: «Il Milan può fare bene in campionato e in Champions». Le parole dell’ex rossonero sulla squadra di Pioli

Prima di Milan Lazio, l’ex rossonero Chrstian Zaccardo ha parlato, ai microfoni di Milan Tv, del match e del momento dei rossoneri.

LE PAROLE – «Sarà una partita difficile come tutte però il Milan è partito bene, tolto il derby. Il mister sta ruotando tanti giocatori: oggi chi ha riposato a Cagliari torna titolare. Ci sono tutti i presupposti per vedere un Milan positivo in campionato e in Champions League. Pronostico? Spero vada bene per il Milan, perché ci sono io allo stadio»