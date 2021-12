Zaccardo: «Milan in Champions? Giusto non passare. Il vice Kjaer...»

Cristian Zaccardo, ex giocatore del Parma, ha parlato a microfoni di TMW, analizzando il momento dei rossoneri in questo periodo. Le parole

Situazione Milan – «Purtroppo hanno pescato il girone più difficile della Champions e nelle prime partite hanno raccolto poco rispetto a come hanno giocato. Dopo Madrid è tornata la speranza ma col Liverpool non sono riusciti a vincere: quando perdi così tante partite, però, giusto non passare. Se la sono giocata alla pari ma il calcio è fatto di episodi: la squadra è giovane e sicuramente maturerà, il Milan è sulla strada giusta per tornare competitivo anche in Europa».

Ibrahimovic – «Sicuramente ha dato tanto per far tornare importante il Milan, gli do meriti anche per la mentalità che ha portato. Non so come stia, alla sua età: qualche ragionamento dovrà essere fatto, presto dovranno investire su qualcuno di livello che possa essere il nuovo Ibrahimovic».

Caldara al posto di Kjaer – «Di certo conosce l’ambiente, ora però dovranno fare delle valutazioni, se investire soldi o meno per portare qualcuno di importante. Un difensore dovranno prenderlo, qualcuno c’è: lo svizzero Omeragic per me è da seguire».