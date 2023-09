Inter, Sommer: «Col Milan derby speciale ma per lo scudetto...»

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato in vista del derby di domani pomeriggio contro il Milan: le sue dichiarazioni

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il neo portiere dell’Inter Yann Sommer non vede l’ora d’indossare i guanti per difendere la porta nerazzurra nel derby col Milan.

Le sue parole nell’intervista esclusiva.

LE PAROLE– «Tutti i derby sono speciali, ce ne sono pure in Germania e Svizzera, ma questo è unico per lo spessore di entrambe le squadre, per il prestigio e l’importanza che ha per tutto il vostro Paese. Non vedo l’ora di giocare, sarà da brividi: vedo che tutti aspettano questa partita. Anche il mio compagno di nazionale svizzera Ricardo Rodriguez, che ora è al Toro e ha giocato al Milan, mi ha sempre parlato del derby di Milano. Questa è una partita, particolare certo, ma è solo una singola sfida che arriva pure prestissimo. Abbiamo davanti una stagione lunga e può succedere davvero di tutto. Ci sono altre rivali per lo scudetto, ma sono ancora nuovo in Italia: non posso fare ancora previsioni e classifiche».