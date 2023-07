Wieffer esce allo scoperto: «Io al Milan? Ecco dove voglio giocare l’anno prossimo»

Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord che piace al Milan, ha parlato così del suo futuro. Le sue dichiarazioni

Il centrocampista del Feyenoord, Mats Wieffer, ha commentato ai microfoni di Radio Rijnmond l’interesse del Milan nei suoi confronti.

PAROLE – «È ovviamente molto bello sentire che questi club come il Milan sono interessati. È una bella sensazione quando ci sono queste notizie, almeno si sa che si sta facendo bene e che si è osservati. Si può dire che non è bello, ma alla fine è così. Ti solletica un po’ l’ego. Per quanto mi riguarda, voglio rimanere al Feyenoord per un altro anno. È la cosa migliore per me stesso. Vedremo cosa succederà. Mi trovo davvero bene a Feyenoord».