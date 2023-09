Zenga snobba il Milan: sull’Inter non ha nessun dubbio

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha indicato nei nerazzurri i netti fatti favoriti per lo scudetto: snobbato il Milan

Intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A, Walter Zenga ha toccato diversi temi relativi all’Inter: snobbato il Milan in ottica scudetto.

LA FORZA DELL’INTER – «L’Inter ha una forza evidente rispetto alle altre. Non so da quanto tempo campioni e vicecampioni della stagione precedente erano così lontane dalla vetta. Inzaghi e tutta l’Inter devono guardare a se stessi, è l’unico modo per continuare a progredire. Ho letto che il calendario è semplice, ma non è vero. Se la pensi così, è la volta buona che ti fai male. Non devi pensare a fare dieci vittorie di fila, devi pensare al Sassuolo che ne ha appena rifilati 4 alla Juve».

