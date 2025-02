Walker a Prime Video: «Il calcio è semplice, loro hanno segnato, noi no. Conosco solo una strada»

Walker, difensore del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Feyenoord al De Kuip: l’inglese pensa già al ritorno

A Prime Video dopo Feyenoord-Milan, Walker, terzino rossonero, ha dichiarato:

PAROLE – «Loro hanno segnato e noi no. Questo è il calcio. Dobbiamo avere più convinzione davanti alla porta. Leader? Sì, è il mio ruolo. Ma non è uno sport da solisti, è uno sport di squadra. Dobbiamo fare di più, la squadra ha tante qualità. Se non facciamo gol è perché dobbiamo attaccare meglio come squadra. Dobbiamo attaccare tutti insieme e difendere tutti insieme».