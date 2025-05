Walker Milan, Tare non cambia idea sul terzino: non verrà riscattato a fine stagione

Walker Milan, l’arrivo di Igli Tare non cambia i piani del club rossonero: il terzino inglese non verrà riscattato a fine stagione

Il calciomercato Milan non intende esercitare il diritto di riscatto per Kyle Walker, il difensore inglese che ha giocato con i rossoneri durante la stagione in prestito dal Manchester City. Ciò significa che al termine della stagione Walker tornerà al club proprietario del suo cartellino, il Manchester City.

Sembra che il City abbia altri piani per Walker e potrebbe essere pronto a puntare su altri giocatori per il futuro. Un indizio di ciò potrebbe essere il forte interesse per Tino Livramento, terzino destro del Newcastle, che potrebbe essere visto come un’opzione più interessante per il club inglese.

Il futuro di Walker è ancora incerto, ma è chiaro che non continuerà la sua esperienza al Milan e tornerà a far parte dei piani del Manchester City. La decisione del Milan di non esercitare il diritto di riscatto